Левандовський пропустить листопадові матчі збірної Польщі у Лізі націй
Роберт Левандовський
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Зірковий форвард Барселони Роберт Левандовський не допоможе збірній Польщі у листопадових матчах Ліги націй через травму.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
За його інформацією, у 36-річного нападника травма попереку. Орієнтовні терміни відновлення – 10 днів.
Це означає, що Левандовський не допоможе збірній Польщі у двох заключних поєдинках Ліги націй проти Португалії та Шотландії (15 та 18 листопада відповідно), проте встигне відновитися до наступного матчу Барселони (23 листопада на виїзді проти Сельти у 14 турі Ла Ліги).
У поточному сезоні на рахунку Левандовського 19 голів і 2 асисти у 17 матчах за каталонський клуб у всіх турнірах. Раніше поляка визнали найкращим гравцем жовтня в іспанській Ла Лізі.