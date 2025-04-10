Командний дух зашкалює: футболіст Ла Ліги ледь не побив одноклубника на лаві запасних
У матчі 30 туру Ла Ліги між Вальядолідом та Хетафе (0:4) стався вибух емоцій, що вразив навіть найзагартованіших уболівальників.
Правий захисник Луїс Перес влаштував справжній бій на лаві запасних – і мішенню став його ж партнер по команді!
Все почалося в середині другого тайму, коли на табло вже горіли неприємні 0:3. Форварда Хуана Латасу замінили, і він з похмурим виглядом сів на лаву. Поруч простягнув руку для вітання Луїс Перес, але Латаса, схоже, проігнорував жест.
30-річний Перес буквально переліз через іншого гравця, Ерая Комерта, і зі злістю вдарив Латасу в плече кулаком!
Комерт миттєво втрутився, намагаючись стримати розлюченого товариша, навіть прикривши йому рот рукою, аби той не вигукував образи. До інциденту долучився і представник штабу, який вивів Переса з лави.
Обидва футболісти наступного дня опублікували спільну заяву з вибаченнями, але ситуація чітко демонструє: у лавах Вальядоліда справи йдуть геть не на краще.
Команда, якою володіє легендарний бразилець Роналдо, програла 10 з останніх 11 матчів і вже майже втратила шанси залишитися в елітному дивізіоні. За 30 турів команда набрала 16 очок.
Раніше повідомлялося, що гравці Баєра ледь не побилися на полі через втрачену гольову нагоду.