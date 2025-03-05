Напруга перед матчем з Баварією: гравці Баєра ледь не побилися через суперечливий момент
Форвард Баєра Віктор Боніфейс потрапив у центр уваги після інциденту, що стався під час перемоги його команди над Айнтрахтом (4:1).
Боніфейс вийшов на заміну в другому таймі, але не зміг реалізувати чудову можливість забити, що призвело до конфлікту з партнером по команді Еміліано Буендією.
Під кінець гри після того, як Франкфурт не зміг вибити м’яч з власного штрафного, аргентинець підібрав його і спробував забити п’ятий гол, однак не зміг правильно вдарити по м’ячу. Розчарований Боніфейс штовхнув партнера. Тільки після втручання інших гравців команди конфлікт вдалося припинити.
Варто зазначити, що Боніфейс грав у старті в останніх трьох матчах Баєра і мав проблеми з ігровим часом після того, як зірвався його можливий трансфер в Аль-Наср в зимове трансферне вікно.
Після матчу головний тренер Баєра Хаві Альонсо не став критикувати поведінку форварда, пояснивши це його бажанням забити.
"Це не проблема. Ми поговоримо про це. Найголовніше – це команда, результат і виконання", – заявив Альонсо.
Відзначимо, що Боніфейс не забивав вже майже місяць, останній гол він забив ще 5 лютого в матчі Кубка Німеччини проти Кельна. У поточному сезоні він провів 14 матчів за Баєр у Бундеслізі, забивши 7 голів.
Тепер команда готується до першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, який відбудуться вже у середу, 5 березня. Команди зустрінуться на полі о 22:00 за Києвом.