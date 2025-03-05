Напруга перед матчем з Баварією: гравці Баєра ледь не побилися через суперечливий момент

Форвард Баєра Віктор Боніфейс потрапив у центр уваги після інциденту, що стався під час перемоги його команди над Айнтрахтом (4:1).

Боніфейс вийшов на заміну в другому таймі, але не зміг реалізувати чудову можливість забити, що призвело до конфлікту з партнером по команді Еміліано Буендією.

Під кінець гри після того, як Франкфурт не зміг вибити м’яч з власного штрафного, аргентинець підібрав його і спробував забити п’ятий гол, однак не зміг правильно вдарити по м’ячу. Розчарований Боніфейс штовхнув партнера. Тільки після втручання інших гравців команди конфлікт вдалося припинити.

Teammates Victor Boniface and Emi Buendía got into it after they both tried to take the same shot on goal. pic.twitter.com/DMOY2yb7iG — YabaLeftOnline (@yabaleftonline) March 3, 2025

Варто зазначити, що Боніфейс грав у старті в останніх трьох матчах Баєра і мав проблеми з ігровим часом після того, як зірвався його можливий трансфер в Аль-Наср в зимове трансферне вікно.

Після матчу головний тренер Баєра Хаві Альонсо не став критикувати поведінку форварда, пояснивши це його бажанням забити.

"Це не проблема. Ми поговоримо про це. Найголовніше – це команда, результат і виконання", – заявив Альонсо.

Відзначимо, що Боніфейс не забивав вже майже місяць, останній гол він забив ще 5 лютого в матчі Кубка Німеччини проти Кельна. У поточному сезоні він провів 14 матчів за Баєр у Бундеслізі, забивши 7 голів.

Тепер команда готується до першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Баварії, який відбудуться вже у середу, 5 березня. Команди зустрінуться на полі о 22:00 за Києвом.