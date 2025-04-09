Скандальний одноклубник Малиновського погрожує "бунтом" головному тренеру Дженоа

Скандальний форвард Маріо Балотеллі, який зараз грає за Дженоа, публічно висловив невдоволення тим, що опинився поза складом команди під керівництвом Патріка Вієйра.

У своєму Instagram 34-річний нападник опублікував фото з роздягальні, підписавши його з натяком на повернення до скандального минулого.

"Здається, тут заслуговують на того бунтівного 16-річного Маріо. Можливо, тоді вони зрозуміють, що таке справжня неповага", – написав Маріо.

Зазначимо, після переходу до італійського клубу в жовтні минулого року, Балотеллі провів на полі лише 56 хвилин.

Востаннє італієць забивав ще у квітні 2024 року, коли виступав за Адана Демірспор у матчі проти Фенербахче.

Раніше повідомлялося, що скандальний партнер Малиновського може продовжити кар'єру за межами Європи.