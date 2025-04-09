Скандальний одноклубник Малиновського погрожує "бунтом" головному тренеру Дженоа
Маріо Балотеллі
Скандальний форвард Маріо Балотеллі, який зараз грає за Дженоа, публічно висловив невдоволення тим, що опинився поза складом команди під керівництвом Патріка Вієйра.
У своєму Instagram 34-річний нападник опублікував фото з роздягальні, підписавши його з натяком на повернення до скандального минулого.
"Здається, тут заслуговують на того бунтівного 16-річного Маріо. Можливо, тоді вони зрозуміють, що таке справжня неповага", – написав Маріо.
Зазначимо, після переходу до італійського клубу в жовтні минулого року, Балотеллі провів на полі лише 56 хвилин.
Востаннє італієць забивав ще у квітні 2024 року, коли виступав за Адана Демірспор у матчі проти Фенербахче.
Раніше повідомлялося, що скандальний партнер Малиновського може продовжити кар'єру за межами Європи.