Михавко увійшов до десятки захисників, які готові грати в топчемпіонаті Європи

Захисник Динамо Тарас Михавко потрапив до десятки центрбеків віком до 23 років, які готові до виступів у провідних чемпіонатах Європи.

Про це повідомляє Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory.

Українець, вартість якого оцінюється в 8,8 млн євро, посів дев'яту сходинку в рейтингу, заробивши 82,6 бала. Очолив список гравець Спортинга Зено Дебаст, який брав 87,5 очок.

U2⃣3⃣ centre backs most ready for the big-5⃣ as per @CIES_Football Index 📊 powered by @wyscout ⛽️

🥇 #ZenoDebast 🇧🇪 87.5 / 100 (€47.6m transfer value)

🥈 #RyanFlamingo 🇳🇱 86.7 (€26.1m)

🥉 #OusmaneDiomande 🇨🇮 85.1 (€48.1)

Data for 6⃣0⃣ leagues 🌐 & method 👉… pic.twitter.com/FNuy6XxhR5 — CIES Football Obs (@CIES_Football) January 15, 2025

Зазначимо, що Михавко неодноразово потрапляв до рейтингів CIES. Раніше він увійшов до трійки найкращих центральних захисників віком до 20 років та до 15 молодих відкриттів 2024 року.

Напередодні захисник Динамо очолив список найкращих центральних захисників до 21 року за індексом якості гри на м'ячі серед гравців із нетопових чемпіонатів.

У нинішньому сезоні 19-річний оборонець провів 25 матчів за Динамо в усіх турнірах, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист.