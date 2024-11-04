Центрбек Динамо визнаний одним із найкращих гравців світу у своїй віковій категорії

19-річний Тарас Михавко визнаний одним із найкращих центральних захисників до 20 років серед гравців із нетопових чемпіонатів.

Рейтинг склала незалежна науково-освітня організація – Міжнародний центр спортивний досліджень (CIES).

Михавко посів третє місце. Найкращим у світі визнали Вітора Рейса з Палмейрас, а на другому місці розташувався захисник Мальме Нільс Сеттерстрьом. Зазначимо, що при складанні рейтингу враховувалася статистика Wyscout.

Тарас Михавко починав сезон у якості запасного, але після травм Дениса Попова та Максима Дячука він почав регулярно виходити у стартовому складі. В матчі з Лівим берегом юний центрбек відзначився першим голом на професійному рівні.

Останнім часом вихованець Львова регулярно забиває у свої ворота. В поточному сезоні УПЛ на його рахунку вже 3 автоголи. Тарас повторив сумнівний антирекорд Євгена Хачеріді, який свого часу також відзначився трьома автоголами впродовж одного чемпіонату.