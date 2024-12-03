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Михавко потрапив до когорти найкращих молодих центрбеків за межами топ-ліг

Станіслав Лисак — 3 грудня 2024, 22:27
Михавко потрапив до когорти найкращих молодих центрбеків за межами топ-ліг
ФК Динамо Київ

19-річний Тарас Михавко очолив список найкращих центральних захисників до 21 року за індексом якості гри на м'ячі серед гравців із нетопових чемпіонатів.

Про це повідомляє незалежна науково-освітня організація – Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES).

Українець розмістився на першому місці з показником 81,5 та випереджає другого гравця майже на 5 пунктів.

Також до переліку гравців потрапив бразильський центрбек львівських Карпат Жан Педрозу, який розташувався на 10 місці та має 68,7 очка в активі.

Зазначимо, що Михавко неодноразово потрапляв до рейтингів CIES. Раніше він увійшов до трійки найкращих центральних захисників віком до 20 років, а також до 15-ки молодих відкриттів 2024 року.

У нинішньому сезоні 19-річний оборонець провів 23 матчі за Динамо в усіх турнірах, у яких забив 1 гол та віддав 1 асист.

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