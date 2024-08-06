Клуб Ла Ліги цікавиться Бражком

Реал Бетіс зацікавлений у підписанні півзахисника київського Динамо Володимира Бражка.

Про це повідомляє журналіст Ендрю Тодос.

22-річний півзахисник знаходиться у шортлисті іспанського клубу. Минулого місяця опорний півзахисник "зелено-білих" Гідо Родрігес покинув команду в якості вільного агента.

Також залишити Бетіс може інший опорник команди Джонні Кардозо. Бражко може замінити цих гравців.

Раніше Володимир уперше у кар'єрі відзначився голом на євроарені. Напередодні Динамо дізналося свого потенційного суперника в четвертому кваліфікаційному раунді ЛЧ.

Підопічні Олександра Шовковського зіграють проти переможця пари Зальцбург — Твенте у разі проходу шотландського Рейнджерса у третьому раунді відбору. Перший матч відбудеться 20 або 21 серпня, матч-відповідь — 27/28 серпня.