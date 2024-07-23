Бражко вперше у кар'єрі забив м'яч у єврокубках

Півзахисник київського Динамо Володимир Бражко вперше у кар'єрі відзначився голом на євроарені.

Бражко забив другий м'яч киян у ворота сербського Партизана у 2 раунді кваліфікації Ліги чемпіонів. Це перший гол гравця на дорослому рівні в єврокубках. До цього 22-річний хавбек тричі відзначався за Динамо U-19 у юнацькій лізі УЄФА у сезоні-2021/22.

У минулому сезоні Володимир зіграв 3 матчі у кваліфікації Ліги конференцій, однак результативних дій на свій рахунок не записав.

Зазначимо, що гол Бражка допоміг Динамо знищити Партизан (6:2) та практично зняти питання щодо переможця протистояння перед матчем-відповіддю, який відбудеться 31 липня.