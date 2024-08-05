Визначився потенційний суперник Динамо у 4 кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів

Сьогодні, 5 серпня, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування четвертого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Свого потенційного суперника дізналось київське Динамо. Підопічні Олександра Шовковського зіграють проти переможця пари Зальцбург — Твенте у разі проходу шотландського Рейнджерса у третьому раунді відбору. Перший матч відбудеться 20 або 21 серпня, матч-відповідь — 27/28 серпня.

Зазначимо, що після першого розгромного матчу проти сербів (6:2), у Белграді Динамо вдруге принизило Партизан, розгромивши його з рахунком 3:0, завдяки чому гарантувало собі єврокубкову осінь. Раніше сербський клуб поїхав на товариський турнір у Росію, а головний тренер команди Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським, та заявив, що команда і фанати підтримують братні стосунки з ЦСКА десятиліттями.

Нагадаємо, що вже у вівторок, 6 серпня, Динамо зіграє з Рейнджерс у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Початок номінально домашнього для киян матчу запланований на 21:00. Матч-відповідь відбудеться 13 серпня. Той, хто програє у цій парі, напряму потрапить до основного турніру Ліги Європи.