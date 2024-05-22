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Одноклубник Мудрика став найкращим гравцем сезону АПЛ за версією вболівальників

Станіслав Лисак — 22 травня, 14:32
Одноклубник Мудрика став найкращим гравцем сезону АПЛ за версією вболівальників

Атакувальний півзахисник Челсі Коул Палмер визнаний найкращим гравцем Англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/2024 за версією вболівальників.

Про це повідомляє Професійна футбольна асоціація.

Хавбек лондонців у нинішньому сезоні АПЛ відзначився 22 голами та 11 асистами в 34 поєдинках. Результативність Палмера допомогла "синім" кваліфікуватися в Лігу конференцій.

Нагадаємо, що Коул перейшов у Челсі з Манчестер Сіті 1 вересня 2023 року за 47 млн євро.

Напередодні Челсі звільнив головного тренера Маурісіо Почеттіно. Український вінгер Михайло Мудрик відреагував на відхід аргентинського фахівця.

Чемпіонат Англії, АПЛ Челсі Коул Палмер

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