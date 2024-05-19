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Кульмінація чемпіонської гонки: розклад останнього туру АПЛ

Игорь Чернявский — 19 травня, 09:35
Кульмінація чемпіонської гонки: розклад останнього туру АПЛ

Сьогодні, 19 травня, пройде останній тур чемпіонату Англії-2023/24 з футболу. Всі 10 матчів ігрового дня розпочнуться о 18:00 за київським часом.

Увага всього світу буде прикута до поєдинків за участі Манчестер Сіті та Арсенала. Якщо "містяни" вдома переможуть Вест Гем, то гарантовано стануть чемпіонами, але у разі втрати очок усе залежатиме від того, як зіграє Арсенал. "Канонірам" потрібно за будь-яких умов вигравати в домашньому матчі проти Евертона.

Ще одна знакова подія — прощальний матч Юргена Клоппа на чолі Ліверпуля. Мерсисайдці, яких німець очолював майже 9 років, зіграють проти Вулвергемптона на "Енфілді".

Окрім того, Челсі зіграє з Борнмутом Іллі Забарного, а Брентфорд Єгора Ярмолюка прийме Ньюкасл.

Матчі 38 туру АПЛ

Арсенал — Евертон

Манчестер Сіті — Вест Гем

Ліверпуль — Вулвергемптон

Челсі — Борнмут

Брайтон — Манчестер Юнайтед

Бернлі — Ноттінгем

Лутон — Фулгем

Шеффілд Юнайтед — Тоттенгем

Кристал Пелес — Астон Вілла

Брентфорд — Ньюкасл

Чемпіонат Англії, АПЛ Астон Вілла Бернлі Борнмут Брайтон Брентфорд Вест Гем Вулвергемптон Евертон Ліверпуль Лутон Манчестер Сіті Манчестер Юнайтед Ньюкасл Тоттенгем Фулгем Челсі Шеффілд Юнайтед Арсенал Лондон Ноттінгем Форест Кристал Пелес

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