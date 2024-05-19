Кульмінація чемпіонської гонки: розклад останнього туру АПЛ

Сьогодні, 19 травня, пройде останній тур чемпіонату Англії-2023/24 з футболу. Всі 10 матчів ігрового дня розпочнуться о 18:00 за київським часом.

Увага всього світу буде прикута до поєдинків за участі Манчестер Сіті та Арсенала. Якщо "містяни" вдома переможуть Вест Гем, то гарантовано стануть чемпіонами, але у разі втрати очок усе залежатиме від того, як зіграє Арсенал. "Канонірам" потрібно за будь-яких умов вигравати в домашньому матчі проти Евертона.

Ще одна знакова подія — прощальний матч Юргена Клоппа на чолі Ліверпуля. Мерсисайдці, яких німець очолював майже 9 років, зіграють проти Вулвергемптона на "Енфілді".

Окрім того, Челсі зіграє з Борнмутом Іллі Забарного, а Брентфорд Єгора Ярмолюка прийме Ньюкасл.

Матчі 38 туру АПЛ

Арсенал — Евертон

Манчестер Сіті — Вест Гем

Ліверпуль — Вулвергемптон

Челсі — Борнмут

Брайтон — Манчестер Юнайтед

Бернлі — Ноттінгем

Лутон — Фулгем

Шеффілд Юнайтед — Тоттенгем

Кристал Пелес — Астон Вілла

Брентфорд — Ньюкасл