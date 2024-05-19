Кульмінація чемпіонської гонки: розклад останнього туру АПЛ
Сьогодні, 19 травня, пройде останній тур чемпіонату Англії-2023/24 з футболу. Всі 10 матчів ігрового дня розпочнуться о 18:00 за київським часом.
Увага всього світу буде прикута до поєдинків за участі Манчестер Сіті та Арсенала. Якщо "містяни" вдома переможуть Вест Гем, то гарантовано стануть чемпіонами, але у разі втрати очок усе залежатиме від того, як зіграє Арсенал. "Канонірам" потрібно за будь-яких умов вигравати в домашньому матчі проти Евертона.
Ще одна знакова подія — прощальний матч Юргена Клоппа на чолі Ліверпуля. Мерсисайдці, яких німець очолював майже 9 років, зіграють проти Вулвергемптона на "Енфілді".
Окрім того, Челсі зіграє з Борнмутом Іллі Забарного, а Брентфорд Єгора Ярмолюка прийме Ньюкасл.
Матчі 38 туру АПЛ
Арсенал — Евертон
Манчестер Сіті — Вест Гем
Ліверпуль — Вулвергемптон
Челсі — Борнмут
Брайтон — Манчестер Юнайтед
Бернлі — Ноттінгем
Лутон — Фулгем
Шеффілд Юнайтед — Тоттенгем
Кристал Пелес — Астон Вілла
Брентфорд — Ньюкасл