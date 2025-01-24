Боруссія Дортмунд може підписати одноклубника Ярмолюка, щоб замінити Адеємі

Дортмундська Боруссія шукає варіанти для заміни німецького вінгера Каріма Адеємі, який може продовжити кар'єру в Наполі.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Платтенбург.

"Джмелі" зацікавлені у трансфері німецького вінгера Брентфорда Кевіна Шаде. Англійський клуб готовий відпустити 23-річного гравця за 50-60 млн євро. У нинішньому сезоні хавбек "бджол" відіграв 27 матчів у всіх турнірах, забив 6 голів та віддав 3 асисти.

Потенційний перехід Шаде залежить від можливого трансферу Каріма Адеємі в Наполі. Наразі продовжуються переговори між клубами. Неаполітанський клуб готовий заплатити за гравця, який імпонує головному тренеру Антоніо Конте, 52,5 млн євро.

🚨⚫️🟡 Brentford continue to demand €50-60m for Kevin #Schade. He remains a transfer target for Dortmund, as exclusively revealed on our Transfer Update show.



Now it all depends on Karim #Adeyemi. Talks between #BVB and Napoli are ongoing, with Napoli currently willing to pay… pic.twitter.com/iSiFLeZ2xk — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 24, 2025

Нагадаємо, Боруссія підписала Адеємі у 2022 році за 20 млн євро з Лейпцига. У сезоні-2024/25 німець провів 13 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 5 голами, та віддав 5 асистів.

Напередодні Наполі продав у ПСЖ грузинського вінгера Хвічу Кварацхелію. За інформацією ЗМІ, французький гранд заплатив італійцям 70 млн євро з можливими бонусами.