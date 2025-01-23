Наполі виділить 50 млн євро на трансфер таланта Боруссії Дортмунд
Італійський Наполі продовжує працювати над трансфером вінгера Боруссії Дортмунд Каріма Адеємі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Неаполітанці мали перші позитивні контакти з представниками 23-річного футболіста. Наразі ще нічого не погоджено.
Наполі готує пропозицію у розмірі 45-50 млн євро. Зазначається, що Боруссія не буде заперечувати щодо трансферу, все буде залежати від рішення самого гравця.
Нагадаємо, Боруссія підписала Адеємі у 2022 році за 20 млн євро з Лейпцига. У сезоні-2024/25 німець провів 13 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 5 голами, та віддав 5 асистів.
Напередодні Наполі продав у ПСЖ грузинського вінгера Хвічу Кварацхелію. За інформацією ЗМІ, французький гранд заплатив італійцям 70 млн євро з можливими бонусами.