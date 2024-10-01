Повернення в Англію під сумнівом: Кейн може пропустити матч з Астон Віллою

Нападник Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн може пропустити матч другого раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти Астон Вілли.

Про це повідомляє Bayern & Germany в соцмережі X (колишній Twitter).

31-річний форвард пропустив тренування з командою напередодні поєдинку і його виступ залишається під сумнівом.

Останнє тренування мюнхенців відбудеться сьогодні, 1 жовтня, перед вильотом до Бірмінгема, де і буде ухвалене остаточне рішення.

Harry Kane did not train with the team today and remains a doubt for Aston Villa. The final training takes place tomorrow (14:00 CEST) before flying to Birmingham pic.twitter.com/76ERbeBWVp — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 30, 2024

Нагадаємо, що нападник Баварії травмувався під час матчу мюнхенців проти леверкузенського Баєра (1:1). Зазначимо, що цей матч став першим з 2021 для англійця, коли він не зумів завдати удару по воротах суперника у чемпіонату, виходячи у стартовому складі. Іменитий нападник був замінений на 86 хвилині поєдинку.

Раніше Гаррі Кейн встановив історичне досягнення. Він став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів серед англійських гравців.