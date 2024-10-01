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Повернення в Англію під сумнівом: Кейн може пропустити матч з Астон Віллою

Станіслав Лисак — 1 жовтня, 09:18
Повернення в Англію під сумнівом: Кейн може пропустити матч з Астон Віллою
Getty Images

Нападник Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн може пропустити матч другого раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти Астон Вілли.

Про це повідомляє Bayern & Germany в соцмережі X (колишній Twitter).

31-річний форвард пропустив тренування з командою напередодні поєдинку і його виступ залишається під сумнівом.

Останнє тренування мюнхенців відбудеться сьогодні, 1 жовтня, перед вильотом до Бірмінгема, де і буде ухвалене остаточне рішення.

Нагадаємо, що нападник Баварії травмувався під час матчу мюнхенців проти леверкузенського Баєра (1:1). Зазначимо, що цей матч став першим з 2021 для англійця, коли він не зумів завдати удару по воротах суперника у чемпіонату, виходячи у стартовому складі. Іменитий нападник був замінений на 86 хвилині поєдинку.

Раніше Гаррі Кейн встановив історичне досягнення. Він став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів серед англійських гравців.

Астон Вілла Баварія Ліга чемпіонів Гаррі Кейн

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