Повернення в Англію під сумнівом: Кейн може пропустити матч з Астон Віллою
Нападник Баварії та збірної Англії Гаррі Кейн може пропустити матч другого раунду основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА проти Астон Вілли.
Про це повідомляє Bayern & Germany в соцмережі X (колишній Twitter).
31-річний форвард пропустив тренування з командою напередодні поєдинку і його виступ залишається під сумнівом.
Останнє тренування мюнхенців відбудеться сьогодні, 1 жовтня, перед вильотом до Бірмінгема, де і буде ухвалене остаточне рішення.
Нагадаємо, що нападник Баварії травмувався під час матчу мюнхенців проти леверкузенського Баєра (1:1). Зазначимо, що цей матч став першим з 2021 для англійця, коли він не зумів завдати удару по воротах суперника у чемпіонату, виходячи у стартовому складі. Іменитий нападник був замінений на 86 хвилині поєдинку.
Раніше Гаррі Кейн встановив історичне досягнення. Він став найкращим бомбардиром Ліги чемпіонів серед англійських гравців.