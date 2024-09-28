РБ Лейпциг розгромив Аугсбург, Штутгарт врятувався у матчі з Вольфсбургом у 5 турі Бундесліги

У суботу, 28 вересня, відбулося 5 матчів у межах 5 туру німецької Бундесліги.

Майнц вдома програв Ганденгайму, Боруссія М перемогла Уніон Берлін, а Фрайбург несподівано поступився Санкт-Паулі.

Водночас РБ Лейпциг розгромив Аугсбург, а Штутгарт граючи у меншості врятувався у матчі проти Вольфсбурга.

Чемпіонат Німеччини – Бундесліга

5 тур, 28 вересня

Вольфсбург – Штутгарт 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 – 20 Вінд, 2:2 – 32 Мійо, 2:1 – 68 Амура, 2:2 – 90+7 Ундав

Майнц – Ганденгайм 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 15 Пірінгер, 0:2 – 86 Шеппнер

Боруссія М – Уніон Берлін 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 90+ 6 Чванчара

Фрайбург – Санкт Паулі 0:3 (0:2)

Голи: 0:1 – 12 Саад, 0:2 – 45 Афолаян, 0:3 – 72 Саад

РБ Лейпциг – Аугсбург 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 11 Шешко, 2:0 – 15 Шешко, 3:0 – 46 Опенда, 4:0 – 57 Сімонс

Сьогодні також відбудеться центральна зустріч туру, в якій Баварія прийме чинного чемпіона Баєр Леверкузен.

19:30 Баварія – Баєр

22 вересня, відбулися три матчі 4-го туру німецької Бундесліги.

Баєр знову продемонстрував свою магію, вирвавши перемогу у Вольфсбурга на 90+3 хвилині.