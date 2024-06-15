Ямал розповів про свої емоції від дебюту на Євро-2024

16-річний футболіст Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал у захваті від свого дебютного матчу на Євро-2024.

Його слова передає УЄФА.

"Я в захваті від перемоги, для мого дебюту на Євро, і ми всі вже думаємо про наступний матч. Я поруч із тренером і командою, незалежно від того, чи граю я широко, всередині, чи я атакую, або захищаю. Ми ефективна, працьовита команда, і ви бачили, як сьогодні увінчалися результатами.

Тренер вважає, що ми з Ніко Вільямсом хороші в ситуаціях один на один, тому він хоче, щоб ми подавали кутові, коли виграємо. Коли я побачив, що Дані зробив хід на передню стійку, я направив м'яч туди, і він блискуче завершив.

Ми — сім’я, ми дуже впевнені, і те, як Дані відсвяткував свій гол зі мною, свідчить про це. Почати з такої перемоги проти такого суперника дуже важливо для команди. Але ми вже налаштовані на наступний матч", — сказав футболіст.