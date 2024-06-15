Ямал розповів про свої емоції від дебюту на Євро-2024
16-річний футболіст Барселони та збірної Іспанії Ламін Ямал у захваті від свого дебютного матчу на Євро-2024.
Його слова передає УЄФА.
"Я в захваті від перемоги, для мого дебюту на Євро, і ми всі вже думаємо про наступний матч. Я поруч із тренером і командою, незалежно від того, чи граю я широко, всередині, чи я атакую, або захищаю. Ми ефективна, працьовита команда, і ви бачили, як сьогодні увінчалися результатами.
Тренер вважає, що ми з Ніко Вільямсом хороші в ситуаціях один на один, тому він хоче, щоб ми подавали кутові, коли виграємо. Коли я побачив, що Дані зробив хід на передню стійку, я направив м'яч туди, і він блискуче завершив.
Ми — сім’я, ми дуже впевнені, і те, як Дані відсвяткував свій гол зі мною, свідчить про це. Почати з такої перемоги проти такого суперника дуже важливо для команди. Але ми вже налаштовані на наступний матч", — сказав футболіст.
Нагадаємо, що Іспанія розгромила Хорватію з рахунком 3:0 у першому турі чемпіонату Європи, завдяки голам Альваро Морати, Руїса та Дані Карвахаля, на якого Ямал віддав гольову передачу.
Окрім Іспанії та Хорватії до Групи B входять Італія та Албанія, які зіграють свій очний поєдинок о 22:00 за київським часом.