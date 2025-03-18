Агент Щенсного розповів про майбутнє поляка в Барселоні

Польський голкіпер Войцех Щенсний може продовжити контракт з каталонською Барселоною.

Слова агента поляка Джонатан Барнетта передає Фабріціо Романо.

"Ми легко домовимося з клубом про продовження контракту. Войцех щасливий у Барсі, а Барса щаслива з ним, тому все просто", – заявив агент гравця.

Напередодні Войцех Щенсний розповів про різницю між його колишнім клубом Ювентусом та Барселоною.

Барселона підписала досвідченого польського воротаря на початку жовтня 2024-го після того, як важкої травми зазнав основний голкіпер каталонців Марк-Андре тер Штеген.

"Блаугранес" вдалося переконати 34-річного поляка відновити кар’єру гравця, про завершення якої воротар оголосив наприкінці серпня.

І нещодавно Щенсний встановив клубний рекорд у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти Бенфіки, за яку виступає українець Анатолій Трубін.