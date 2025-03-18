Мене це приваблює, – Щенсний розповів, чим Барселона відрізняється від Ювентуса

Відомий польський голкіпер Войцех Щенсний розповів, що на відміну від Ювентуса, Барселона показує красивий футбол, і це йому подобається.

Слова воротаря передає Фабріціо Романо.

"Красивий футбол – ось що мене приваблює в Барселоні. Ювентус зосереджений насамперед на досягненні результату, в той час, як Барса – це чиста радість від футболу. Не дивно, що мільйони вболівальників перебувають під впливом такого підходу", – сказав голкіпер.

Нагадаємо, Барселона підписала Щенсного на початку жовтня 2024-го після того, як важкої травми зазнав основний голкіпер каталонців Марк-Андре тер Штеген.

Каталонцям вдалося переконати 34-річного поляка відновити кар’єру гравця, про завершення якої воротар оголосив наприкінці серпня.

І нещодавно Щенсний встановив клубний рекорд у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти Бенфіки, за яку виступає українець Анатолій Трубін.