Авагімян розповів, чи повернеться він в Олександрію

Футболіст Олександрії Артур Авагімян, який сезон-2023/24 провів у оренді в Чорноморці, розповів, що він зобов'язаний повернутися до складу олександрійців.

Його слова передає Sport.ua.

"За контрактом я зобов'язаний повернутися в Олександрію, угода з нею діє ще рік. Чи потрібен я цьому клубу і чи хочу там грати? На ці питання відповісти вже не зможу", — сказав гравець.

У цьому сезоні Авагімян зіграв 29 матчів, забив 4 м'ячі та віддав 4 результативні передачі.

Нагадаємо, в останньому турі Української Прем'єр-ліги Олександрія розгромила Оболонь та посіла 8 сходинку в турнірній таблиці. Своєю чергою Чорноморець поступився Дніпру-1 та фінішував на 12 місці.