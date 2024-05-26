Дніпро-1 переміг Чорноморець та вийшов у ЛК: огляд матчу

Дніпро-1 на виїзді перемогло одеський Чорноморець в останньому 30 турі чемпіонату України-2023/24.

Матч завершився за рахунком 2:0.

Ця перемога дозволила дніпрянам вийти у кваліфікацію Ліги конференцій. Вони розпочнуть свій шлях з 2 раунду.

Огляд

Чемпіонат України — УПЛ

30 тур, 25 травня

Чорноморець (Одеса) — Дніпро-1 (Дніпро) 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 — Очеретько 45+1, 0:2 — Третяков 73.

Чорноморець: Варакута, Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару, Бадібанга, Васильєв, Шпорн, Штогрін, Бойчук, Авагімян (Кузик, 66)

Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сарапій, Сваток, Пасіч, Рубчинський, Очеретько, Гуцуляк (Когут, 74), Лєднєв, Гаджиєв (Танчик, 68), Філіппов (Третьяков, 58)

Попередження: Авагімян 56 — Гаджиєв 68

Нагадаємо, також місце у другому кваліфікаційному раунді вибороло Полісся після перемоги над Шахтарем.