Дніпро-1 переміг Чорноморець та вийшов у ЛК: огляд матчу
Дніпро-1 на виїзді перемогло одеський Чорноморець в останньому 30 турі чемпіонату України-2023/24.
Матч завершився за рахунком 2:0.
Ця перемога дозволила дніпрянам вийти у кваліфікацію Ліги конференцій. Вони розпочнуть свій шлях з 2 раунду.
Огляд
Чемпіонат України — УПЛ
30 тур, 25 травня
Чорноморець (Одеса) — Дніпро-1 (Дніпро) 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 — Очеретько 45+1, 0:2 — Третяков 73.
Чорноморець: Варакута, Путря, Салюк, Єрмаков, Брагару, Бадібанга, Васильєв, Шпорн, Штогрін, Бойчук, Авагімян (Кузик, 66)
Дніпро-1: Волинець, Адамюк, Сарапій, Сваток, Пасіч, Рубчинський, Очеретько, Гуцуляк (Когут, 74), Лєднєв, Гаджиєв (Танчик, 68), Філіппов (Третьяков, 58)
Попередження: Авагімян 56 — Гаджиєв 68
Нагадаємо, також місце у другому кваліфікаційному раунді вибороло Полісся після перемоги над Шахтарем.