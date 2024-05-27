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Зінченко втратив, Забарний та Ярмолюк подорожчали після оновлення трансферної вартості гравців АПЛ

Станіслав Лисак — 27 травня, 14:43
Зінченко втратив, Забарний та Ярмолюк подорожчали після оновлення трансферної вартості гравців АПЛ

Авторитетний портал Transfermarkt оновив вартість гравців Англійської Прем'єр-ліги. Троє українських футболістів АПЛ змінили свою трансферну цінність.

Про це йдеться на офіційному сайті порталу.

Лівий захисник Арсенала Олександр Зінченко залишається найдорожчим українцем у Прем'єр-лізі, попри незначну втрату у вартості — 38 млн євро (було 42 млн).

Михайло Мудрик зберіг показник у 35 млн. Вінгера Челсі наздоганяє центральний захисник Борнмута Ілля Забарний, який подорожчав на 4 млн — 32 млн євро.

Оборонець Евертона Віталій Миколенко також не змінив свою ціну — 28 млн. Удвічі покращив свій показник трансферної вартості хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк — 10 млн євро.

Найдорожчі українські гравці в АПЛ

  1. Олександр Зінченко (Арсенал Лондон) — 38 млн (було 42 млн)
  2. Михайло Мудрик (Челсі) — 35 млн (35 млн)
  3. Ілля Забарний (Борнмут) — 32 млн (28 млн)
  4. Віталій Миколенко (Евертон) — 28 млн (28 млн)
  5. Єгор Ярмолюк (Брентфорд) — 10 млн (5 млн)

Найдорожчим гравцем чемпіонату Англії залишається форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд, який оцінюється в 180 млн євро.

Зазначимо, що після оновлення трансферної вартості Ілля Забарний обійшов українських гравців Жирони Артема Довбика та Віктора Циганкова. Найкращий бомбардир Ла Ліги наразі оцінюється в 30 млн євро, а Циганков — 28 млн. Однак трансферні оновлення футболістів Ла Ліги очікуються пізніше.

У квітні ми повідомляли, що Забарний провів найбільше часу на полі серед гравців до 21 року в топ-5 лігах Європи.

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Чемпіонат Англії, АПЛ

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