Грам — про перехід в Шахтар: Я впевнений, що це те рішення, якому завжди буду радий

Новачок донецького Шахтаря Алаа Грам заявив, що завжди буде радий своєму рішенню перейти в українську команду.

Про це він розповів на YouTube-каналі клубу.

"Я надзвичайно щасливий опинитися тут, підписати контракт з таким великим клубом, як Шахтар. Це дійсно великий клуб, переконаний, що ми зможемо здобути багато перемог на футбольному полі. Це було справді складне рішення, і загалом усі важливі рішення є непростими. Звичайно, я чув про Шахтар раніше і розумію, чому це великий клуб.

Перш за все, я спілкувався з родиною, яка допомогла мені ухвалити це рішення. Я впевнений, що це те рішення, якому завжди буду радий. Упевнений, що для клубу такого рівня, як Шахтар, можу запропонувати свою концентрацію та відданість.

Команда постійно грає в Лізі чемпіонів, і це вимагає регулярної праці та цілковитої відданості. Лише за таких умов можна бути частиною цього клубу. Обіцяю зробити все можливе і неможливе, щоб бути корисним Шахтарю", — сказав Грам.