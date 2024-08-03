ФСК Маріуполь підписав одразу чотирьох гравців

Першоліговий Маріуполь підписав півзахисників Андрія Богданова, ЄгораьДемченка, Антона Байдала, а також форварда Івана Петренка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

24-річний Петренко вихованець київського Динамо. На професійному рівні грав за Арсенал Київ, Олександрію та Лівий Берег. Його одноліток Байдал виховувався у Шахтарі, грав за Маріуполь, Минай та Вікторію.

Андрій Богданов виступав за Металіст, Динамо, Олександрію та низку інших клубів. Також в активі 34-річного півзахисника є матчі за збірну України. Демченко вихованець запорізького Металурга, грав за Буковину, Олімпік, Колос та Карпати.

Також маріупольці підписали 40-річного тренера по воротарях Артема Красильникова. Він мав досвід роботи в Іллічівці та Авангарді.

Нагадаємо, раніше Маріуполь поступився Чорноморцю, а також отримав 5 голів від Чернігова.