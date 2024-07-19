Чорноморець переміг Маріуполь у товариському матчі

Одеський Чорноморець здобув мінімальну перемогу над Маріуполем з Першої ліги України у товариському матчі в межах підготовки до сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 2:1. Зазначимо, що у стартовому складі одеситів з'явилися одразу 4 гравці на перегляді.

Контрольний матч

19 липня

Чорноморець — ФСК Маріуполь 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Штогрін, 2:0 - 48 Присяжнюк, 2:1 - 87 Мнишенко (пен.).

Нагадаємо, раніше Чорноморець офіційно оголосив про призначення Олександра Бабича на посаду головного тренера. Він замінив Романа Григорчука, який поїхав працювати за кордон.

Нещодавно повідомлялося, що одеський клуб може підписати одразу сімох гравців юнацької команди Шахтаря.