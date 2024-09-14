Травматичний талант Барселони найближчим часом може повернутися до тренувань із командою

Один з лідерів Барселони, півзахисник Френкі де Йонг, повернеться до тренувального процесу зі своєю командою.

Про це повідомляє Mundodeportivo.

За інформацією джерела, останніми днями під час окремого тренування у Френкі дуже хороші почуття. Це підтвердив сам гравець, і технічний персонал. Наслідком цього є те, що наставник "блаугранас" Ганс Дітер Флік уже планує розпочати роботу з групою наступного тижня, майже через п’ять місяців після останньої гри нідерландця.

Зазначається, що раніше до тренувань із командою долучилися інші травмовані таланти команди — Ансу Фаті та Гаві.

Нагадаємо, У сезоні-2023/24 нідерландець був дуже травматичним. Він пропустив 148 днів через пошкодження, отримавши 4 травми, через які він також не зміг взяти участь у Євро-2024 за збірну Нідерландів. Варто додати, що травма не завадила Де Йонгу потрапити у список капітанів "синьо-гранатових" на сезон-2024/25.