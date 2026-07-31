Помер легенда Мілана Франко Барезі

У п'ятницю, 31 липня, пішов у засвіти колишній капітан Мілана Франко Барезі.

Про смерть ексфутболіста повідомила пресслужба італійського клубу.

Легенді "росонері" було 66 років. Він всю кар'єру провів у Мілані, з яким виграв 20 трофеїв, також ставав чемпіоном світу-1982 у складі збірної Італії.

"Історія Мілана у сльозах через смерть Франко Барезі. Його приклад і глибина душі, як і його знаменита футболка з номером 6, назавжди залишаться невід'ємною та фундаментальною частиною ДНК і шляху всього клубу. Співчуття, яке Мілан висловлює всій родині Франко Барезі, – це те саме співчуття, яке кожен уболівальник "россонері" відчуває сам у цю важку годину", – йдеться у повідомленні клубу.

Зазначимо, що інформація про смерть одного з найкращих захисників в історії футболу з'являлась ще 29 липня. Проте тоді Мілан спростував її, хоча й підкреслив, що "Франко переживає складний і делікатний період".

Загалом Барезі провів у складі "росонері" 19 сезонів. Він зіграв за команду 716 матчів, у яких забив 33 голи та віддав 24 асисти.