Став серцем Мілана після відмови Інтера. Пам'яті Франко Барезі

У п'ятницю, 31 липня, футбольну спільноту сколихнула сумна новина про смерть у 66-річному віці легенди Мілана Франко Барезі.

"Чемпіон" згадує кар'єру видатного захисника, який став культовим ліберо, змінивши уявлення про гру в обороні.

Початок футбольного шляху Барезі

Історія сходження Франко Барезі до футбольного Олімпу розпочалась із глибокої особистої трагедії, яка назавжди загартувала його характер. Народившись у простій багатодітній родині в італійській провінції, він ще в юності залишився круглим сиротою.

Спочатку через хворобу померла мати, а в 17-річному віці хлопчина втратив і батька. Як зізнавався згодом сам футболіст, біль від цих подій із часом так і не минув, але сформував його кредо:

"Родина – не найважливіша, а єдина важлива річ".

Саме із цим девізом Франко пройшов по життю. І всюди, де перебував, він намагався створити сімейну атмосферу.

Барезі почав займатись футболом у місцевому Травальято. У цьому клубі він грав разом зі своїми старшими братами, але в різних вікових категоріях. Ще у 14 років Франко міг опинитись у Мілані, але в іншому таборі – "чорно-синьому". Він разом із Джузеппе вирушив на перегляд до Інтера, але скаути "нераззуррі" забрали до себе тільки одного з них.

Вони запросили старшого брата, а на худорлявого та низькорослого Франко подивилися з відвертим скепсисом, порадили йому "їсти більше м'яса" та прийти наступного року. Ця відмова могла б зламати будь-якого підлітка, але саме вона стала доленосною. Хлопця помітили скаути Мілана та взяли до себе.

"Росонері" теж звернули увагу на дефіцит ваги у хлопчини, проте вирішили, що зможуть це виправити. Вони розробили для підлітка спеціальну посилену дієту та програму тренувань, щоб він зміг зміцніти безпосередньо в академії клубу.

І це рішення повністю себе виправдає, перевершивши навіть найсміливіші очікування. Барезі стане людиною, яка в наступні два десятиліття буде найстрашнішим нічним кошмаром для всіх нападників світу.

Справжня вірність клубу, в якому Барезі став легендою

Ще до досягнення повноліття Франко дебютував за Мілан. Тоді захисник навіть уявити не міг, що присвятить цьому клубу все життя.

Вперше Барезі проявив вірність "росонері", коли йому було лише двадцять років. Тоді "червоно-чорні" пережили найбільшу ганьбу у своїй історії – через корупційний скандал "Тотонеро-1980" їх понизили до другого за силою дивізіону.

Багато зірок першої величини після цього поспішно залишили Мілан. Але юний Франко, який уже був основним гравцем команди, навіть не думав про втечу.

Через два сезони історія повторилася, але цього разу "росонері" вилетіли в Серію В за спортивним принципом, і Барезі знову не зрадив свої кольори. Його непохитна відданість у найтемніші часи настільки вразила керівництво та вболівальників, що вже у 22 роки Франко отримав капітанську пов'язку.

Із простого гравця він перетворився на справжнього ватажка, фундамент, навколо якого почала будуватися одна з наймогутніших команд покоління. Нова епоха прийшла наприкінці 80-х разом із грошима Сільвіо Берлусконі та генієм тренера Арріго Саккі.

Франко Барезі Getty Images

Барезі очолив культовий квартет оборони разом із Паоло Мальдіні, Алессандро Костакуртою та Мауро Тассотті. Той Мілан не просто перемагав, він домінував на внутрішній арені та у Європі.

Визначну роль Франко чудово показують результати голосування за "Золотий м'яч-1989". Захисник посів друге місце, поступившись лише своєму зірковому партнеру Марко ван Бастену, який робив різницю для Мілана на іншій половині поля.

Разом із Барезі "росонері" встановили рекорд Серії А за кількістю матчів поспіль без жодної поразки. Вони були непереможними протягом 58 ігор у період із 26 травня 1991 року до 21 березня 1993 року.

Загалом видатний капітан провів у складі Мілана 20 сезонів. Він повісив бутси на цвях у 1997 році у статусі справжньої легенди, маючи в активі понад 700 матчів і 20 трофеїв.

Вплив Франко Барезі на італійський та світовий футбол виявився настільки колосальним, що у день його прощального поєдинку керівництво "росонері" пішло на безпрецедентний крок. Клуб назавжди вивів із обігу його футболку з шостим номером.

Франко Барезі Getty Images

Та навіть після завершення ігрової кар'єри історія Барезі та Мілана не закінчилася. Легендарний футболіст залишився у структурі рідного клубу, де спочатку тренував молодіжні склади "росонері", передаючи своє переможне ДНК новому поколінню.

Згодом він став почесним віцепрезидентом та глобальним амбасадором Мілана. Франко до останнього подиху залишався міланістою, маючи посаду у клубі, якому віддав близько 50 років свого життя.

Як Барезі перетворив оборону на мистецтво

До появи Барезі італійський футбол десятиліттями жив за суворими законами класичного "катеначчо". У тій системі ліберо найчастіше розташовувався максимально глибоко позаду основної лінії оборони.

Його головною місією було діяти на руйнування: страхувати партнерів, вступати в жорсткі єдиноборства та безжально вибивати м'яч на трибуни. І хоча роль ліберо ще в 70-х роках переосмислив і перетворив на атакувальну зброю геніальний німець Франц Бекенбауер, саме Барезі адаптував її до сучасного футболу та довів до абсолютного ідеалу в Італії.

Отримавши м'яч біля власного штрафного майданчика, він ніколи не позбувався його наосліп. З гордо піднятою головою Франко йшов уперед, розбиваючи пресинг суперника та своїми філігранними передачами на десятки метрів розпочинав небезпечні атаки Мілана.

Він грав роль глибинного диспетчера, ставши ідеальним плеймейкером у захисті. Справжня тактична магія розпочалася наприкінці вісімдесятих, коли команду очолив тренер-новатор Арріго Саккі, який вирішив відмовитися від персональної опіки та впровадив революційну систему зонного захисту.

Барезі став людиною, яка змушувала цю систему працювати бездоганно. Замість того, щоб "сидіти" глибоко біля своїх воріт, лінія оборони Мілана піднялася аномально високо. Квартет у складі Мауро Тассотті, Алессандро Костакурти, Паоло Мальдіні та Франко Барезі перетворився на ідеально налаштований механізм.

Капітан керував цією ланкою так, як видатний маестро керує симфонічним оркестром. Одного його короткого вигуку чи різко піднятої догори руки було достатньо, щоб уся четвірка захисників робила синхронний крок уперед за частку секунди до пасу суперника, створюючи штучний офсайд.

Видатні форварди тієї епохи часто зізнавалися, що грати проти капітана Мілана було психологічно нестерпно. Барезі рідко йшов у відчайдушні підкати просто тому, що йому це було не потрібно.

Завдяки своєму феноменальному футбольному IQ Франко прораховував комбінації суперника на два-три ходи вперед. Здавалося, що він умів читати майбутнє та завжди опинявся саме в тій точці, куди мала прийти передача, ще до того, як гравець іншої команди торкався м'яча.

"Скуадра Адзурра": від тріумфу ЧС-1982 до сліз Пасадени

Франко Барезі також мав неймовірну кар'єру у збірній Італії, яка була ще більш кінематографічною, ніж його клубний шлях. Вона вмістила в себе абсолютно весь спектр емоцій.

У 22 роки захисник став чемпіоном світу на турнірі в Іспанії, проте не зіграв там жодної хвилини, адже позицію ліберо тоді безальтернативно займав видатний Гаетано Ширеа. А вже перед наступним мундіалем Франко продемонстрував свій залізний характер, через який залишився поза заявкою на ЧС-1986.

Головний тренер Енцо Беарзот бачив його на позиції опорного півзахисника та вимагав змінити амплуа. Барезі, який відчував, що його покликання – це керувати захистом, відмовився йти на компроміс і пожертвував чемпіонатом світу заради вірності своїм ідеалам гри.

Справжня велич Франко на міжнародній арені розкрилася на домашньому чемпіонаті світу 1990 року. Тоді Італія грала з позиції сили, а Барезі став абсолютним стовпом оборони. Під його керівництвом захист "Скуадри Адзурри" видав феноменальну серію, не пропустивши жодного м'яча у п'яти матчах поспіль. Здавалося, що італійці приречені на "золото", але у півфіналі вони у драматичній серії пенальті поступилися збірній Аргентини на чолі з Дієго Марадоною. Тоді Франко свій одинадцятиметровий реалізував, проте змушений був задовольнятися гіркою "бронзою".

А найдраматичніший епізод у кар'єрі Барезі розгорнувся влітку 1994 року на полях Сполучених Штатів Америки. У другому поєдинку групового етапу 34-річний захисник отримав важку травму коліна. Після термінової операції на меніску лікарі одноголосно заявили, що турнір для нього завершено.

Проте Франко зробив неможливе: завдяки фанатичній реабілітації він повернувся на поле всього через 24 дні, вийшовши у стартовому складі на фінал проти Бразилії. Понад 120 хвилин виснажливого поєдинку під палючим сонцем Пасадени ветеран демонстрував еталонний захист, нейтралізувавши одну з найнебезпечніших атакувальних зв'язок – Ромаріо та Бебето. Багато футбольних оглядачів і досі вважають цей матч одним із найвидатніших індивідуальних виступів захисника в історії чемпіонатів світу.

Проте цей камбек мав дуже жорстокий фінал. У післяматчевій серії пенальті виснажений Барезі підійшов до позначки першим і пробив вище воріт.

Врешті-решт італійці програли та стали срібними призерами, а зірковий ліберо зібрав повний комплект нагород на чемпіонатах світу. Кадри з його розпачем після фінального свистка стали одними із найболючіших та найкультовіших в історії спорту.

Франко Барезі Getty Images

Сьогодні, коли серце легендарного захисника зупинилося, ці сльози Пасадени сприймаються ще гостріше. Вони нагадують про людську ціну його залізобетонної волі. Франко Барезі назавжди вписаний у ДНК світового футболу, адже залишив школу, яку наслідували покоління.

Серед тих, хто відкрито називав легенду Мілана своїм футбольним орієнтиром, були Алессандро Неста, Фабіо Каннаваро, Ріо Фердінанд і багато інших захисників наступної генерації. Світла пам'ять, капітане!