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Шевченко: Не відчуваю себе символом української нації

Олег Дідух — 25 вересня 2026, 17:26
Шевченко: Не відчуваю себе символом української нації
Андрій Шевченко
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Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко заявив, що під час повномасштабної війни в країні не варто говорити про те, що він є символом української нації.

Слова 49-річного фахівця наводить La Gazzetta dello Sport.

"Я не відчуваю себе символом української нації. Ці символи всюди. Зараз час справжніх героїв, тих, хто захищає країну, хто є частиною армії та супротиву. За ці 5 років я побачив їхню сміливість.

Наші завдання не можна порівнювати з їхніми. Ми повинні намагатися дати їм позитивні емоції, посмішки. Я знаю, що вони дивляться матчі, і їм приємно, коли команда грає добре", – заявив Шевченко.

Раніше президент УАФ назвав найкращих партнерів по команді, з якими виступав протягом своєї кар'єри гравця.

Андрій Шевченко

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