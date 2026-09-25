Шевченко: Не відчуваю себе символом української нації

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко заявив, що під час повномасштабної війни в країні не варто говорити про те, що він є символом української нації.

Слова 49-річного фахівця наводить La Gazzetta dello Sport.

"Я не відчуваю себе символом української нації. Ці символи всюди. Зараз час справжніх героїв, тих, хто захищає країну, хто є частиною армії та супротиву. За ці 5 років я побачив їхню сміливість.

Наші завдання не можна порівнювати з їхніми. Ми повинні намагатися дати їм позитивні емоції, посмішки. Я знаю, що вони дивляться матчі, і їм приємно, коли команда грає добре", – заявив Шевченко.