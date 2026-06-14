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Баварія хоче продовжити контракт зі своїм зірковим вінгером та готує йому велику пропозицію

Олексій Мурзак — 14 червня 2026, 23:15
Баварія хоче продовжити контракт зі своїм зірковим вінгером та готує йому велику пропозицію
Майкл Олісе
Getty Images

Баварія має намір продовжити контракт із Майклом Олісом до 2031 року не пізніше осені і готує французу велику пропозицію, щоб утримати його.

Про це повідомляє Bayern & Germany з посиланням на BILD.

Мюнхенці готові запропонувати вінгеру близько 25 млн євро на рік до оподаткування – це приблизно вдвічі більше за його нинішню зарплату.

Якщо він погодиться, то стане одним із найбільш високооплачуваних гравців нарівні з Гаррі Кейном та Джамалом Мусіалою. Крім того, угода передбачає великий підписний бонус, приблизно на рівні 22 млн євро.

У сезоні-2025/26 на рахунку Олісе 22 голи та 31 асист у 52 матчах за Баварію в усіх турнірах. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 150 мільйонів євро, контракт 24-річного вінгера збірної Франції діє до літа 2029 року.

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавиться ПСЖ.

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