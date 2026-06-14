Баварія хоче продовжити контракт зі своїм зірковим вінгером та готує йому велику пропозицію

Баварія має намір продовжити контракт із Майклом Олісом до 2031 року не пізніше осені і готує французу велику пропозицію, щоб утримати його.

Про це повідомляє Bayern & Germany з посиланням на BILD.

Мюнхенці готові запропонувати вінгеру близько 25 млн євро на рік до оподаткування – це приблизно вдвічі більше за його нинішню зарплату.

Якщо він погодиться, то стане одним із найбільш високооплачуваних гравців нарівні з Гаррі Кейном та Джамалом Мусіалою. Крім того, угода передбачає великий підписний бонус, приблизно на рівні 22 млн євро.

У сезоні-2025/26 на рахунку Олісе 22 голи та 31 асист у 52 матчах за Баварію в усіх турнірах. Transfermarkt оцінює вартість гравця у 150 мільйонів євро, контракт 24-річного вінгера збірної Франції діє до літа 2029 року.

Раніше повідомлялося, що гравцем цікавиться ПСЖ.