Дійсно є проблеми з травмованими: Ребров – про ротацію складу на матч проти Франції

Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділився очікуваннями від майбутнього матчу проти Франції в межах відбору на ЧС-2026, наголосивши, що зараз травмованих менше, ніж у попередніх двох зустрічах.

Про це він сказав на пресконференції.

"У нас завжди є травмовані, але їх менше, ніж перед попередніми двома зустрічами. Тому я задоволений тими гравцями, яких ми довикликаємо, вони дійсно грали на високому рівні. Той же Волошин добре зіграв проти Ісландії. Вони віддають усе на полі заради нашої країни. Я вдячний їм, адже дійсно є проблеми з травмованими, але ті гравці, які приїжджають, роблять те, що треба. Кожен матч важливий. Потрібно щільно підготуватися, виходити і грати. У першому матчі в Польщі ми мали нагоди, могли зрівняти рахунок. Проаналізували цю гру і будемо намагатися завтра брати очки. Я не можу сказати, що буде завтра (відносно ротації складу). Для нас обидві гри дуже важливі. Ми поважаємо збірну Франції, але ми повинні думати про свою гру – як грати з такою командою", – сказав Ребров.

Матч Франція – Україна відбудеться у четвер, 13 листопада. Стартовий свисток пролунає 21:45 за київським часом. Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

За підсумком чотирьох турів збірна України посідає друге місце у групі, набравши 7 очок. Франція лідирує у квартеті з 10 балами, на третій позиції йде Ісландія – 4 очки, замикає групу Азербайджан – 1 пункт.

Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці.