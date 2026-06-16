Франція – Сенегал: прогноз букмекерів на матч ЧС-2026

Букмекери визначилися з котируваннями на поєдинок першого туру чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Франції та Сенегалу.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є європейська команда, перемога якої оцінюється коефіцієнтом 1,52. Нічия – 4,33. Виграш африканців – 6,66.

Поєдинок відбудеться 16 червня на "Мідоулендс Стедіум" в Іст-Резерфорді. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Востаннє команди грали між собою 31 травня 2002 року. Тоді Сенегал здолав Францію з рахунком 1:0.

Зазначимо, що майбутні суперники на Мундіалі потрапили у групу I. Разом із ними за вихід у плейоф також боротимуться Норвегія та Ірак.

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