Не вважаю, що ми сильніші за інших: тренер Франції виділив головного фаворита ЧС-2026

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам вважає, що саме Іспанія є найбільшим фаворитом чемпіонату світу-2026 з футболу.

Його слова наводить GOAL.

Наставник "Ле Бльо" не став вішати усіх заслуг своїй команді та прогнозувати їй здобуття титулу.

"Якщо говорити про фаворита, то це Іспанія. Франція також прагне виграти турнір, але попереду довгий шлях. У нас дуже сильна команда, навіть попри зміни у складі, однак я не вважаю, що ми сильніші за інших. Для мене очевидний фаворит – саме Іспанія", – заявив Дешам.

Цікаво, що французька збірна стартує на ЧС-2026 матчем проти Сенегалу, який відбудеться 16 червня о 22:00 (за київським часом). Натомість Іспанія вже створила наразі найбільшу сенсацію, коли не змогла переграти абсолютного дебютанта Мундіалів Кабо-Верде – нічия 0:0.

Нагадаємо, що на попередньому ЧС-2022 французи дісталися фіналу, у якому у серії пенальті поступилися Аргентині 2:4. Перед цим "Ле Бльо" двічі тріумфували на чемпіонатах світу (1998, 2018), тоді як іспанці перемагали у 2010-му.

Раніше повідомлялося, що центральний захисник збірної Франції та лондонського Арсенала Вільям Саліба повернувся до тренувань зі своєю командою.