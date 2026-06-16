Саудівська Аравія – Уругвай: відеоогляд матчу чемпіонату світу-2026 з футболу

У ніч проти 16 червня збірні Саудівської Аравії та Уругваю розписали нічию 1:1 у першому турі групового раунду чемпіонату світу-2026 з футболу.

Перший гол у зустрічі уболівальники побачили лише під завісу першого тайму. На 41-й хвилині Абдулела Аль-Амрі вивів господарів уперед 1:0. Саме із таким мінімальним рахунком команди пішли на перерву.

Відпочинок позитивно вплинув на уругвайську збірну, яка перевернула хід матчу на свою користь. Тотальна домінація у другій половині зустрічі перевтілилася у взяття воріт від Максимільяно Араухо на 80-й хвилині. Цей м'яч став останнім у матчі, сигналізувавши про мирову в очному протистоянні.

Відеоогляд матчу Саудівська Аравія – Уругвай

Відзначимо, що найкращим гравцем поєдинку став капітан збірної Уругваю Федеріко Вальверде, який відіграв повну гру. Також лідер мадридського Реала прокоментував результат першого матчу своєї команди на Мундіалі.

У другому турі Уругвай зіграє проти Кабо-Верде (22 червня о 01:00 за київським часом), а Саудівська Аравія протистоятиме Іспанії (21 червня о 19:00).