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Дешам – новий рекордсмен серед тренерів за кількістю проведених матчів на чемпіонатах світу

Олексій Мурзак — 14 липня 2026, 23:14
Дешам – новий рекордсмен серед тренерів за кількістю проведених матчів на чемпіонатах світу
Кіліан Мбаппе, Дідьє Дешам та Усман Дембеле
Getty Images

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам встановив рекорд за кількістю проведених матчів на чемпіонатах світу в якості тренера.

Про це повідомляє Opta.

Матч 1/2 фіналу ЧС-2026 проти команди Іспанії став для нього 26-м на чолі національної команди.

Таким чином, 57-річний Дешам перевершив німця Гельмута Шена (25 матчів), який керував збірною ФРН із 1964 по 1978 рік.

Під керівництвом Дешама збірна Франції виграла чемпіонат світу 2018 року та посіла друге місце на ЧС-2022.

Раніше стало відомо, що центральний нападник Реал Сосьєдада Мікель Оярсабаль повторив рекорд серед іспанських бомбардирів за забитими голами на одному чемпіонаті світу.

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