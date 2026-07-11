Де ла Фуенте після тріумфу над Бельгією у чвертьфіналі ЧС-2026: Ми можемо перемогти Францію

Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де ла Фуенте після тріумфу над Бельгією у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 вважає, що його команда зможе перемогти Францію на наступній стадії змагань.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"Це характер команди. Для мене честь тренувати команду, яка так віддана справі й прагне вдосконалюватися. Є підстави вважати, що ми можемо перемогти Францію.

Ми будемо наполегливо працювати над цим. Ми – єдина команда, якій вдалося двічі перемогти їх. Одна чудова команда зіткнеться з іншою чудовою командою".