Де ла Фуенте після тріумфу над Бельгією у чвертьфіналі ЧС-2026: Ми можемо перемогти Францію
Головний тренер збірної Іспанії Луїс Де ла Фуенте після тріумфу над Бельгією у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 вважає, що його команда зможе перемогти Францію на наступній стадії змагань.
Його слова передає пресслужба ФІФА.
"Це характер команди. Для мене честь тренувати команду, яка так віддана справі й прагне вдосконалюватися. Є підстави вважати, що ми можемо перемогти Францію.
Ми будемо наполегливо працювати над цим. Ми – єдина команда, якій вдалося двічі перемогти їх. Одна чудова команда зіткнеться з іншою чудовою командою".
Нагадаємо, що "Фурія Роха" зуміла переграти команду Руді Гарсії завдяки голам Фабіана Руїса та Мікеля Меріно, який відзначився на останніх хвилинах. Кінцівка гри запам'яталася травмою досвідченого голкіпера збірної Бельгії Тібо Куртуа.
Додамо, що найкращим гравцем цього матчу визнали 18-річного вінгера збірної Іспанії Ламіна Ямала.
Далі на підопічних Луїса де ла Фуенте чекає протистояння з Францією 14 липня, стартовий свисток якого пролунає о 22:00 за київським часом.