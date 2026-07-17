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ФІФА призначила арбітрів, які розсудять матч за третє місце ЧС-2026 між Францією та Англією

Олексій Мурзак — 17 липня 2026, 17:29
ФІФА призначила арбітрів, які розсудять матч за третє місце ЧС-2026 між Францією та Англією
Хесус Валенсуела
Getty Images

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) призначила бригаду арбітрів, яка розсудить поєдинок за бронзові медалі чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Франції та Англії.

Про це повідомила пресслужба організації.

Головним арбітром поєдинку стане 42-річний венесуельський рефері Хесус Валенсуела.

Допомагати йому на лініях будуть його співвітчизники Хорхе Уррего та Туліо Морено. Роль резервного арбітра виконуватиме марокканець Джалал Джаєд, а резервним асистентом призначено його земляка Закарію Брінсі.

Протистояння відбудеться 19 липня на "Хард Рок Стедіум" у Маямі. Стартовий свисток пролунає опівночі за київським часом.

Зазначимо, що в 1/2 фіналу Франція потупилась Іспанії (0:2). Англія на останніх хвилинах втратила перевагу та програла Аргентині (1:2).

Раніше ФІФА призначила арбітрів на фінал ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною.

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