ФІФА призначила арбітрів, які розсудять матч за третє місце ЧС-2026 між Францією та Англією

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) призначила бригаду арбітрів, яка розсудить поєдинок за бронзові медалі чемпіонату світу з футболу, в якому зустрінуться збірні Франції та Англії.

Про це повідомила пресслужба організації.

The match officials for @FIFAWorldCup Bronze Final have been appointed. 🤝 — FIFA (@FIFAcom) July 16, 2026

Головним арбітром поєдинку стане 42-річний венесуельський рефері Хесус Валенсуела.

Допомагати йому на лініях будуть його співвітчизники Хорхе Уррего та Туліо Морено. Роль резервного арбітра виконуватиме марокканець Джалал Джаєд, а резервним асистентом призначено його земляка Закарію Брінсі.

Протистояння відбудеться 19 липня на "Хард Рок Стедіум" у Маямі. Стартовий свисток пролунає опівночі за київським часом.

Зазначимо, що в 1/2 фіналу Франція потупилась Іспанії (0:2). Англія на останніх хвилинах втратила перевагу та програла Аргентині (1:2).

Раніше ФІФА призначила арбітрів на фінал ЧС-2026 між Іспанією та Аргентиною.