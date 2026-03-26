Досвідчений центральний захисник Інтера готовий покинути команду влітку – інсайдер

Центральний захисник міланського Інтера Франческо Ачербі залишить італійську команду влітку поточного року.

Про це повідомляє Нікола Скіра.

Контракт 38-річного футболіста діє до 30 червня 2026 року (за даними Transfermarkt).

У поточному сезоні захисник провів 21 поєдинок, серед яких 14 матчів у Серії А, 5 у Лізі чемпіонів та 2 у Кубку Італії.

Ачербі повноцінно приєднався до Інтера 1 липня 2023 року після трансферу з Лаціо. Зауважимо, у складі міланської команди він здобув: титул чемпіона Італії сезону 2023/24, перемогу в Кубку Італії 2022/23, два Суперкубки Італії у 2022 та 2023 роках, а також двічі ставав фіналістом Ліги чемпіонів УЄФА в сезонах 2022/23 та 2024/25.

Нагадаємо, раніше вже з'являлась інформація, що керівництво "нерадзуррі" взяло курс на омолодження складу команди, й тому Інтер може розірвати контракт із Ачербі.

Водночас стало відомо про можливий перехід італійця до саудівського клубу Аль-Хіляль, який очолює колишній тренер міланців Сімоне Індзагі.