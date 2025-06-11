Яремчук: Україна впевнено перемогла Нову Зеландію

Форвард збірної України Роман Яремчук після перемоги 2:1 над Новою Зеландією оцінив доцільність участі команди в турнірі в Канаді.

Слова нападника Олімпіакоса наводить Взбірна.

"Збір національної команди – це завжди про продуктив. Ми зустрічаємося, награємо різні схеми, комбінації та стилі. Це важливо перед матчами відбору на ЧС. Нову Зеландію команда впевнено перемогла, хоча переліт та ця поїздка не дуже прості, але все гаразд.

З позитивом будемо готуватися до відбіркових матчів. Чи готові до них? Можна говорити все, що завгодно, але лише самі матчі все покажуть. Наш перший суперник Франція, тому буде дуже складний поєдинок", – заявив Яремчук.