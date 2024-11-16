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Яремчук: У Грузії зараз золоте покоління

Олег Дідух — 16 листопада 2024, 13:47
Яремчук: У Грузії зараз золоте покоління
Роман Яремчук

Форвард збірної України Роман Яремчук оцінив суперника по матчу п’ятого туру Ліги націй, Грузію, визнавши, що підопічні Віллі Саньоля – це золоте покоління грузинського футболу.

Нападника Олімпіакоса цитує Взбірна.

"Я грав у одній команді з Мамардашвілі, Чакветадзе. Мамардашвілі – один з лідерів у їхній команді, дуже кваліфікований футболіст. Але найкращим гравцем збірної Грузії я би назвав Чакветадзе, він мій близький друг.

Грузія показала, що вони дійсно хороша команда. І не тільки у матчах з нами, а й з іншими суперниками. І чемпіонат Європи показав, що у них золоте покоління зараз.

Особливо зараз, на виїзді, буде складний матч. Вважаю, що потрібно підготуватися максимально сфокусовано і приділити багато уваги футболістам суперника", – заявив українець.

Яремчук грав з Гіоргі Мамардашвілі у Валенсії в сезоні-2023/24, а з Георгієм Чакветадзе – у Генті у 2017 – 2021 роках.

Нагадаємо, місяць тому в номінально домашньому матчі Україна мінімально перемогла Грузію завдяки голу Михайла Мудрика. Поєдинок у Тбілісі відбудеться у суботі, 16 листопада. Початок гри – о 19:00. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Роман Яремчук Збірна Грузії з футболу

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