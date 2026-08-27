Це не про гроші, а про гідність: в Атлетико оцінили шанси Альвареса перейти в Барселону

Мадридський Атлетико не продасть Хуліана Альвареса в Барселону, попри бажання каталонців і самого гравця.

Про це повідомляє BBC.

"Матрацники" вчергове відмовились відпускати свого форварда конкурентам із Ла Ліги. Це сталося після заяви президента "блаугранас" Жоана Лапорти про збереження інтересу до аргентинця, а попередня пропозиція на 100 мільйонів євро залишається чинною.

У мадридському клубі повідомили, що це питання репутації, а не фінансів, тому трансфер точно не відбудеться:

"Це не про гроші, а про гідність. Гравець стає жертвою, але єдиною жертвою у справі Хуліана є ми. Вони завдали нам економічної та соціальної шкоди. Існує 0% шансів продати його Барселоні. Триває кампанія, що поширює багато брехні та напівправди. Розплачується за це лише Атлетико", – йдеться в заяві.

Зазначимо, що Альваресом також цікавиться Арсенал. Проте сам форвард наполягає на переході до Барселони та може вдатися до бойкоту тренувань.

Ситуація загострилася після матчу Атлетико з Вільярреалом (1:1). Хуліана освистували під час розминки та після виходу на поле на 66-й хвилині. Після фінального свистка він одразу попрямував до тунелю.

Нагадаємо, що аргентинець виступає за "матрацників" із літа 2024 року. Він провів за іспанську команду 104 поєдинки, в яких забив 47 голів та віддав 17 асистів.