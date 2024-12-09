Ендрік не хоче йти в оренду під час зимового трансферного вікна

Форвард Реала Ендрік, незважаючи на недостатній ігровий час у Мадриді, не хоче йти в оренду в іншу команду до кінця сезону.

Про наміри 18-річного бразильця повідомляє Marca.

Ендрік претендував на те, щоб мати більше ігрового часу, але він не може виграти конкуренцію у Кіліана Мбаппе.

Очікувалося, що вундеркінд захоче виправити це в іншій команді, яка б орендувала його у січні до кінця нинішнього сезону.

Але, за інформацією джерела, сам Ендрік проти такого розвитку подій. Бразилець бажає боротися за своє місце у команді Карло Анчелотті.

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Ендрік хоче довести у другій половині кампанії, що він може бути важливим для італійського тренера.

Форвард упевнений, що зможе продемонструвати свої здібності і стати ключовим гравцем команди.

Цього сезону Ендрік зіграв у 14 матчах, але відіграв у сумі лише 149 хвилин. Незважаючи на це, нападник записав на свій рахунок два голи на один асист.

Раніше одноклубник Ендріка Кіліан Мбаппе поговорив на тему його невиклику до збірної Франції на матчі Ліги націй у жовтні та листопаді.