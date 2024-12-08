Анчелотті розповів про стан Беллінгема та Менді,які травмувалися у грі проти Жирони

Головний тренер Реала Карло Анчелотті розповів, у якому стані знаходяться Джуд Беллінгем та Ферлан Менді, які були замінені по ходу матчу проти Жирони (3:0).

Слова італійського фахівця наводить The Athletic.

По ходу другого тайму англієць попросив заміну – замість нього вийшов Дані Себальйос на 61-й хвилині.

За словами Анчелотті, Беллінгем у порядку та зможе зіграти посеред тижня у поєдинку Ліги чемпіонів.

"Джуд в порядку, у нього була невеликий дискомфорт у нозі і він вважав за краще не ризикувати. Я думаю, що він в порядку", – сказав Анчелотті.

Проте з Менді ситуація виявилася гіршою. Його замінили за 10 хвилин до кінця основного часу. Анчелотті вважає, що француз не зможе допомогти команді у найближчій грі.

У той же час має бути готовим до наступного матчу Родріго, який пропустив виїзд до Каталонії.

"Менді отримав м'язову травму. Він буде недоступний у вівторок. Родріго почувався не дуже добре, і ми вирішили залишити його у Вальдебебасі, щоб він працював. Думаю, він буде доступний у вівторок".

У вівторок, 10 грудня, Реал зіграє з Аталантою в межах основної частини Ліги чемпіонів. Ця зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що італійський клуб також переміг напередодні поєдинку з "бланкос". Команда Джан П'єро Гасперіні здолала Мілан.