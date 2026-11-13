Зірка Реала роздав дітям гроші та фрукти перед матчем збірної

19-річний нападник мадридського Реала Ян Діоманде привернув увагу вболівальників не футбольними досягненнями, а щедрим вчинком.

Перед важливим матчем проти Гамбії у відборі до Кубка африканських націй футболіст вирішив порадувати юних прихильників національної команди.

Під час перебування на тренувальній базі Діоманде помітив дітей, які прийшли подивитися на заняття збірної та підтримати своїх кумирів. Гравець не залишив їх без уваги й вирішив зробити приємний сюрприз.

У соцмережах з'явилося відео, на якому нападник роздає юним уболівальникам гроші.

Один із хлопців розповів, що отримав від футболіста 10 000 франків КФА – приблизно 15 євро, а також кошик із фруктами. Щедрий жест 19-річного гравця швидко привернув увагу користувачів мережі.

🇨🇮 Yan Diomandé, un geste de générosité qui fait plaisir ! Après avoir offert de l’argent à de jeunes supporters ivoiriens, l’un des fans présents témoigne de la générosité de l’international ivoirien. Selon lui, Yan Diomandé leur a offert un billet de 10 000 FCFA ainsi que de la nourriture. Un geste qui témoigne de sa proximité avec ses jeunes compatriotes. ❤️🇨🇮 — Le Media 100Filtre (@lemedia100filtr) November 12, 2026

Нагадаємо, влітку Реал придбав Яна Діоманде за 125 мільйонів євро плюс 15 мільйонів можливих бонусів. Це робить його потенційно найдорожчим трансфером "вершкових" в історії.

Цього сезону на рахунку вінгера 3 голи та 2 асисти в 12 матчах Ла Ліги, а також 3 результативні дії в межах Ліги чемпіонів.