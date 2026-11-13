Зірка Реала роздав дітям гроші та фрукти перед матчем збірної
19-річний нападник мадридського Реала Ян Діоманде привернув увагу вболівальників не футбольними досягненнями, а щедрим вчинком.
Перед важливим матчем проти Гамбії у відборі до Кубка африканських націй футболіст вирішив порадувати юних прихильників національної команди.
Під час перебування на тренувальній базі Діоманде помітив дітей, які прийшли подивитися на заняття збірної та підтримати своїх кумирів. Гравець не залишив їх без уваги й вирішив зробити приємний сюрприз.
У соцмережах з'явилося відео, на якому нападник роздає юним уболівальникам гроші.
Один із хлопців розповів, що отримав від футболіста 10 000 франків КФА – приблизно 15 євро, а також кошик із фруктами. Щедрий жест 19-річного гравця швидко привернув увагу користувачів мережі.
Нагадаємо, влітку Реал придбав Яна Діоманде за 125 мільйонів євро плюс 15 мільйонів можливих бонусів. Це робить його потенційно найдорожчим трансфером "вершкових" в історії.
Цього сезону на рахунку вінгера 3 голи та 2 асисти в 12 матчах Ла Ліги, а також 3 результативні дії в межах Ліги чемпіонів.