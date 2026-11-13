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Зірка Реала роздав дітям гроші та фрукти перед матчем збірної

Богдан Войченко — 13 листопада 2026, 13:51
Скріншот
Зірка Реала роздав дітям гроші та фрукти перед матчем збірної

19-річний нападник мадридського Реала Ян Діоманде привернув увагу вболівальників не футбольними досягненнями, а щедрим вчинком.

Перед важливим матчем проти Гамбії у відборі до Кубка африканських націй футболіст вирішив порадувати юних прихильників національної команди.

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Під час перебування на тренувальній базі Діоманде помітив дітей, які прийшли подивитися на заняття збірної та підтримати своїх кумирів. Гравець не залишив їх без уваги й вирішив зробити приємний сюрприз.

У соцмережах з'явилося відео, на якому нападник роздає юним уболівальникам гроші.

Один із хлопців розповів, що отримав від футболіста 10 000 франків КФА – приблизно 15 євро, а також кошик із фруктами. Щедрий жест 19-річного гравця швидко привернув увагу користувачів мережі.

Нагадаємо, влітку Реал придбав Яна Діоманде за 125 мільйонів євро плюс 15 мільйонів можливих бонусів. Це робить його потенційно найдорожчим трансфером "вершкових" в історії.

Цього сезону на рахунку вінгера 3 голи та 2 асисти в 12 матчах Ла Ліги, а також 3 результативні дії в межах Ліги чемпіонів.

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