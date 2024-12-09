Мбаппе: Я не відмовлявся грати за збірну Франції, це Дешам вирішив не викликати мене

Форвард Реала Кіліан Мбаппе заявив, що його відсутність у заявці збірної Франції на матчі Ліги націй у жовтні та листопаді – це рішення головного тренера "Les Bleus" Дідьє Дешама, а не його.

Слова 25-річного футболіста наводить Goal.

Мбаппе визнав, що просив не викликати його, але у вересні, коли він тільки приєднався до Реала.

"Моя любов до збірної Франції не змінилася. Так, я сумую за нею, тому що давно там не був. У вересні я попросив тренера не викликати мене. Я щойно приїхав до Мадрида. У мене була дуже коротка відпустка. Тренер наполягав, щоб я поїхав, це було не дуже добре. Але це все ж таки збірна Франції", – сказав Мбаппе.

Кіліан заявив, що саме Дешам вирішив грати у наступних міжнародних паузах без гравця "бланкос".

"Після цього, в жовтні, я отримав травму. Я не брав участі в тих обговореннях, це були розмови між членами команди. Тренер сказав мені, що краще мене не брати. Потім був листопад. Але я не можу сказати (чому його не викликали). Це рішення тренера, я його підтримую. Я поважаю його рішення. Він бос. Я хотів поїхати, але не можу сказати, чому мене не викликали".

Найближчим часом Кіліан Мбаппе точно не зможе зіграти за збірну Франції, бо наступна міжнародна пауза відбудеться лише у березні 2025 року.

Нагадаємо, що Мбаппе відзначився голом у ворота Жирони в недавньому матчі Ла Ліги, який Реал виграв з рахунком 3:0.

Проте ця гра також принесла погані новини фанатам мадридського клубу.