Полісся визначилося з місцем проведення номінально домашнього матчу в кваліфікації Ліги конференцій

Визначилася дата та місце проведення матчів другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Поліссям та Копенгагеном.

Про це повідомила пресслужба житомирського клубу.

Перший матч, який буде номінально домашнім для "вовків", пройде 23 липня у словацькому Кошице. Матч-відповідь відбудеться 29 липня в Копенгагені.

Детальну інформацію про квитки на номінально домашню гру клубу буде опубліковано додатково.

Як відомо, своїх суперників по Лізі конференцій та Лізі Європи також дізналися ЛНЗ та Динамо Київ.