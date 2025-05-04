Ярмолюк вийде в основі Брентфорда на матч проти Манчестер Юнайтед
Український півзахисник Єгор Ярмолюк потрапив до стартового складу Брентфорда на матч 35 туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату Англії, яка опублікували склади команд.
Брентфорд: Флеккен, Кайоде, Коллінз, Льюїс-Поттер, Норгор, Ярмолюк, Дамсгор, Мбеумо, Вісса, Шаде
Манчестер Юнайтед: Байиндир, Шоу, Де Лігт, Амасс, Фредріксон, Доргу, Маунт, Угарте, Майну, Гарначо, Обі
Матч Брентфорд – Манчестер Юнайтед відбудеться в неділю, 4 травня. Початок поєдинку – о 16:00 за київським часом. Для Ярмолюка це буде 28-й матч в АПЛ у поточному сезоні, результативними діями 21-річний українець не відзначався.
Вчора, 3 травня, Віталій Миколенко провів усі 90 хвилин за Евертон у матчі проти Іпсвіча (нічия 2:2).