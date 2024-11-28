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Форвард Баєра незадоволений ігровим часом, який він отримує

Олексій Погорелов — 28 листопада 2024, 17:49
Форвард Баєра незадоволений ігровим часом, який він отримує
Патрік Шик
Флоріан Плеттенберг

Нападник Баєра Патрік Шик висловив своє невдоволення тим, скільки часу він отримує на футбольному полі в цьому сезоні.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

За інформацією джерела, 28-річний чех пояснив, що він хоче грати не тільки тоді, коли травмований інший форвард. Роль запасного йому не подобається.

Примітно, що Ювентус зацікавлений у переході гравця збірної Чехії під час зимового трансферного вікна. Проте "фармацевти" дали зрозуміти, що не планують продавати футболіста посеред сезону. Це може відбутися тільки наступного літа.

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Контракт Шика з Баєром розрахований до літа 2027 року. У нинішному сезоні Патрік записав на свій рахунок 8 голів та один асист у 16 матчах (666 хвилин).

Нагадаємо, що кілька днів тому Баєр розгромив РБ Зальцбург (5:0) у матчі Ліги чемпіонів, який судила українська бригада арбітрів на чолі з Миколою Балакіним.

Патрік Шик зіграв у тій зустрічі 73 хвилини та відзначився голом. А замість нього на поле у другому таймі вийшов 17-річний Артем Степанов, для якого це був дебют не тільки у єврокубку, а ще й за першу команду Баєра.

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