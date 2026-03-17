Екстренер збірної Франції розніс нападників Ліона, за який виступає Яремчук: Це катастрофа

Колишній головний тренер збірної Франції з футболу Раймон Доменек розкритикував форвардів Ліона – Ендріка, який виступає в оренді з мадридського Реала, та українця Романа Яремчука.

Його слова наводить Sports.fr.

Екснаставник Нанта заявив, що у "ткачів" немає глибини складу та ще одного центрального нападника, який міг би замінити у невдалих матчах Ендріка або Яремчука.

"Це катастрофа. У Ліона більше немає нападника, у них немає глибини. Ендрік б'є, намагається обігрувати, нещодавно він забив Сельті лише тому, що воротар зробив йому подарунок. Але в грі він абсолютно марний. Він втрачає дев'ять м'ячів із десяти. І до того ж, коли у них не йде гра, вони випускають Яремчука. Чесно кажучи, це катастрофа, так не може бути", – розповів Доменек.

Нагадаємо, що Ендрік провів вже за Ліон 12 ігор, у яких відзначився 6 голами та 4 асистами. Його орендна угода розрахована до кінця цього сезону-2025/26.

Натомість Яремчук, який є зимовим новачком "ткачів", взяв вже участь у 7 поєдинках, у яких зробив дебютні результативні дії (по одному м'ячу та гольовій передачі). Роман пов'язаний контрактом із французьким клубом до 30 червня 2026 року, але у домовленості є опція викупу гравця із грецького Олімпіакоса за 5 мільйонів євро.

Команда Паулу Фонсеки після 26 турів посідає четверте місце у таблиці Ліги 1, маючи у своєму активі 47 балів. Наступний матч Ліона відбудеться у четвер, 19 березня, коли команда Яремчука прийме іспанську Сельту у другому поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи. Початок – о 19:45 (за київським часом). Перша зустріч закінчилась нічиєю 1:1.