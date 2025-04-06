Челсі втратив захисника до кінця сезону

Центральний захисник Челсі Веслі Фофана у поточному сезоні більше не зіграє через травму.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Напередодні 24-річний француз успішно переніс операцію на підколінному сухожиллі. Травму він отримав перед початком матчу 30 туру АПЛ проти Тоттенгема минулого четверга, 3 квітня. Той поєдинок завершився мінімальною перемогою команди Енцо Марески – 1:0.

У поточному сезоні Фофана провів 14 матчів за Челсі в АПЛ, у кожному з них виходив на поле в основному складі.

Контракт Фофана із Челсі діє до літа 2029 року, трансферна вартість центрального захисника оцінюється в 27 мільйонів євро.

У неділю, 6 квітня, Челсі в 31 турі АПЛ на виїзді зіграє проти Брентфорда. Початок матчу – о 16:00 за київським часом.